"Цена пенальти": Сборная России показала ногу Бакаева после фола сербов
Сборная России в первом туре Лиги Наций обыграла Сербию (3:1).
Открыл счет в матче ударом с пенальти Артем Дзюба. 11-метровый удар был назначен после фола Страхиньи Павловича на Зелимхане Бакаеве.
Сборная России после игры выложила фото Бакаева после удара соперника, подписав снимок: "Цена пенальти".
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