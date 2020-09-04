"Цена пенальти": Сборная России показала ногу Бакаева после фола сербов

Сборная России в первом туре Лиги Наций обыграла Сербию (3:1).

Открыл счет в матче ударом с пенальти Артем Дзюба. 11-метровый удар был назначен после фола Страхиньи Павловича на Зелимхане Бакаеве.

Сборная России после игры выложила фото Бакаева после удара соперника, подписав снимок: "Цена пенальти".

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