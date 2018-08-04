Центральное разочарование тура: "Спартак" и "Локомотив" голов не забили
На стадионе "РЖД Арена" состоялся центральный матч второго тура РПЛ, в котором сошлись два московских клуба – действующий чемпион "Локомотив", который начал сезон ни шатко ни валко, и бронзовый призер минувшего сезона "Спартак", который свою первую встречу в сезоне выиграл и стремится закрепить свой успех уже сегодня. Тем более уже скоро игра с ПАОКом в квалификации Лиге Чемпионов, так что хорошее настроение просто необходимо.
Перед началом матча стало известно, что за "Локомотив" дебютирует Гжегож Крыховяк, а еще одно приобретение – Бенедикт Хёведес – уже в Москве. В перерыве немец вышел на поле стадиона "РЖД Арена", но пока не в игровой футболке.
Активнее встречу начали подопечные Массимо Карреры. Уже на пятой минуте Ташаев сделал передачу с правого фланга, два игрока "народной команды" остроумно пропустили мяч, и тот дошел прямо до Дениса Глушакова, который из пределов штрафной площади пульнул по центру ворот Гильерме. Вратарь не сплоховал и отбил мяч в сторону. А уже через 120 секунд Фернандо опасно пробивал по воротам со штрафного, но игровой снаряд прошел в нескольких десятках сантиметров от перекладины.
На 11 минуте "Спартак" и вовсе устроил у ворот "железнодорожников" настоящий пожар. Промес дошёл до штрафной, получил обратную передачу от Зе Луиша, выскочил один на один и пробил низом – выстрел получился не очень сильным и Гильерме сумел выручить свою команду.
В дальнейшем "Локомотиву" удалось отодвинуть игру от своих ворот и немного успокоить ход событий. На 16 минуте даже получилось организовать что-то толковое: Миранчук и Фарфан устроили перепасовку на подходе к воротам и вывели на удар Фернандеша, который открылся чуть левее центра в штрафной - все испортил офсайд. Но все это никак не улучшало позиций "железнодорожников", которые до 25 минуты нанесли всего 1 удар по воротам, в то время как "Спартак" ударил целых 6 раз.
На 38 минуте "Спартак" имел хороший момент, чтобы забить. Промес на фланге хорошо накрутил Игнатьева, прошел правого защитника и подал во вратарскую, где первым на мяче оказался Зобнин. Но центральный полузащитник пробил как-то не уверенно и "ядро" цель не поразило – мимо ворот. Этот эпизод был скорее исключением из правила. После 30 минуты зрители наблюдали игру без ворот, наполненную обилием борьбы и столкновений.
Второй тайм начался с атаки "Локомотива": Фарфан получил мяч в центре поля, протащил его до штрафной и мог отдавать передачу на правый фланг, где уже набирал скорость Антон Миранчук, но решил пробить. Защитник заблокировал удар! Но стартовая активность быстро сменилась тем, что мы видели в конце первого тайма – борьбой, стыками и небольшим количеством атак.
Ситуацию изменил Луис Адриано. На 70 минуте, почти сразу после выхода на замену, бразилец оказался на линии вратарской площадки и головой замыкал перспективный навес с левого фланга. Игровой снаряд летел в створ, однако Гильерме смог сложиться и парировал выстрел "спартаковца". Единственное, чем ответили "железнодорожники" – два удара Фернандеса со штрафного, после которых, однако, мяч постоянно попадал в стенку.
На последних секундах встречи хороший момент упустил Крыховяк. После подачи с углового опорный полузащитник отклеился от оборонцев и то ли головой, то ли грудью послал мяч в рамку ворот, но Гильерме справился. На этой взрывной ноте судья дал финальный свисток. "Локомотив" так и не смог забить свой первый мяч в сезоне, а "Спартак" перед матчем с ПАОКом оголил одну из главных проблем клуба в этом сезоне – нереализация моментов.
"Локомотив" – "Спартак" – 0:0
"Локомотив": Гилерме – Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус – И. Денисов, Крыховяк – Ал. Миранчук (Баринов, 68), Ан. Миранчук, Фернандеш – Фарфан (Эдер, 90).
"Спартак": Максименко – Ещенко, Жиго, Бокетти, Комбаров – Фернандо, Зобнин, Глушаков (Попов, 74) – Ташаев (Самедов, 86), Промес, Зе Луиш (Адриано, 68).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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