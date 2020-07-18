Центральную улицу Лидса переименуют в честь тренера команды Бьелсы

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Центральную улицу Лидса переименуют в честь тренера команды Бьелсы

Власти Лидса нашли способ отблагодарить наставника местного клуба Марсело Бьелсу за выход команды в АПЛ.

По сведениям Sky Sports, в честь 64-летнего аргентинского специалиста будет переименована одна из центральных улиц города.

Ранее стало известно, что "Лидс" пробился в АПЛ на следующий сезон спустя 16 лет.

Бьелса возглавляет "Лидс" с 2018 года. Отметим, что клуб за свою историю трижды становился чемпионом в первом дивизионе Футбольной лиги и трижды - во втором дивизионе.

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