Центробанк России выпустил купюру, посвященную ЧМ-2018

Центробанк России представил специальную купюру в 100 рублей, которая посвящена Чемпионату Мира-2018.

На банкноте изображен знаменитый советский вратарь Лев Яшин, а также летящий футбольный мяч. Банкнота введена в обращение с 22 мая.

Фото: Банкнота к ЧМ-2018.

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