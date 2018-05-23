Центробанк России выпустил купюру, посвященную ЧМ-2018

Теги россиячемпионат мира

Центробанк России выпустил купюру, посвященную ЧМ-2018

Центробанк России представил специальную купюру в 100 рублей, которая посвящена Чемпионату Мира-2018.

На банкноте изображен знаменитый советский вратарь Лев Яшин, а также летящий футбольный мяч. Банкнота введена в обращение с 22 мая. 

Фото: Банкнота к ЧМ-2018.

Не пропустите: СМИ узнали, кто исполнит гимн Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов