Церемония награждения "Реала" за победу в Лиге Чемпионов

Теги реал мадридливерпуль

Церемония награждения "Реала" за победу в Лиге Чемпионов

Мадридский "Реал" в финале Лиги Чемпионов обыграл "Ливерпуль" со счётом 3:1 и в третий раз кряду стал обладателем трофея.

Предлагаем Вашему вниманию церемонию награждения "сливочных" за очередную победу в самом престижном еврокубковом турнире.  

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