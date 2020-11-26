Церемонию прощания с Марадоной посетят около миллиона человек

Стали известны подробности церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Как сообщает TyC Sports, проводить в последний путь чемпиона мира 1986 года придут около миллиона человек.

Ожидается, что мероприятие продлится 48 часов. Оно пройдёт в официальной резиденции президента Аргентины.

Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. В связи со смертью культового футболиста в стране объявлен трёхдневный траур.

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