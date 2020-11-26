Церемонию прощания с Марадоной посетят около миллиона человек
Стали известны подробности церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
Как сообщает TyC Sports, проводить в последний путь чемпиона мира 1986 года придут около миллиона человек.
Ожидается, что мероприятие продлится 48 часов. Оно пройдёт в официальной резиденции президента Аргентины.
Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. В связи со смертью культового футболиста в стране объявлен трёхдневный траур.
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|Команда
|М
|О
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|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
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|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
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|Банфилд
|23
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|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
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|Альдосиви
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|Колон
|23
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|Годой Крус
|23
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