Церковь выступила против продажи пива на стадионах

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Церковь выступила против продажи пива на стадионах

Руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин прокомментировал предложение главы Татарстана Рустама Минниханова разрешить продажу пиво на стадионах.

"Мы категорически против такого предложения. Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя.

Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом", – заявил Доронкин.

Также Доронин добавил, что продажа пива во время ЧМ-2018 была связана с "международными требованиями, продиктованные извне".

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