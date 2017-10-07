Чачич: "Сможем исправить ситуацию в матче против Украины"

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич по итогам встречи с Финляндией (1:1) отметил, что именно наставник всегда отвечает за результат.

По его словам, результат игры с финнами крайне неудовлетворительный.

"Тренер всегда попадает под критику, когда результат не устраивает. Думаю, что мы сможем исправить ситуацию в матче против Украины. До сих пор я испытываю много эмоций, я недоволен. Мы потеряли два важных очка и отложили наш выход на чемпионат мира. План на игру был в том, чтобы владеть мячом и завершать атаки после быстрых передач", - отметил он. | http://soccernews.ru