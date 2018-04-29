Чакир обслужит матч "Реал" – "Бавария"
УЕФА определился с арбитрами на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией".
Главным судьей назначен Джюнейт Чакир. Помогать ему будут Бахаттин Дуран, Тарик Онгун (на линии), а также Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек (за воротами).
В этом сезоне Чакир работал на матчах "Реала" с "Ювентусом" (3:0) и "Тоттенхэмом" (1:3).
Чакир известен своим судейством матча "Манчестер Юнайтед" - "Реал" несколько лет назад. Тогда арбитр показа спорную красную карточку хавбеку манкунианцев Нани.
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