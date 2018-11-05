Чакыр будет судить матч ЦСКА - "Рома"

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Чакыр будет судить матч ЦСКА - "Рома"Как пишет официальный сайт УЕФА, турецкие арбитры вместе с Джюнейтом Чакыром будут обслуживать матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой".

Помощниками на игру назначены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн, дополнительные ассистенты - Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек, запасной рефери - Мустафа Эйса. 

Матч группы G пройдет в Москве 7 ноября в 20:55 (мск).

ЦСКА в турнирной таблице группы G расположился на 3-м месте, "Рома" - на 2-м. 

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