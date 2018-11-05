Чакыр будет судить матч ЦСКА - "Рома"

Как пишет официальный сайт УЕФА, турецкие арбитры вместе с Джюнейтом Чакыром будут обслуживать матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой".



Помощниками на игру назначены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн, дополнительные ассистенты - Хюсейин Гечек и Барыш Шимшек, запасной рефери - Мустафа Эйса.



Матч группы G пройдет в Москве 7 ноября в 20:55 (мск).

ЦСКА в турнирной таблице группы G расположился на 3-м месте, "Рома" - на 2-м.

Не пропустите: Промес - единственный нападающий в Ла Лиге, который проведя 8 матчей в чемпионате, ни разу не ударил в створ ворот. | http://soccernews.ru