Чакыр обслужит матч Аргентина - Нигерия

ФИФА назвала арбитра, который обслужит матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Нигерии.

Назначение на эту игру получила турецкая судейская бригада во главе с Джюнейтом Чакыром.

Напомним, что матч Аргентина - Нигерия состоится 26 июня в Санкт-Петербурге.

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