Чакыра отстранят от судейства по итогам матча "Милан" - "Атлетико"

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Чакыра отстранят от судейства по итогам матча "Милан" - "Атлетико"

Фото инстаграм cuneyt_cakirr

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр не будет обслуживать матчи в течение определённого периода.

По информации La Gazzetta dello Sport, 44-летнего рефери и его видеоассистента Абдулкадира Битигена накажут за неудовлетворительную работу во время игры 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Миланом" и "Атлетико".

Какие именно ошибки допустила судейская бригада, не уточняется. Предположительно, вопросы возникли к удалению Франка Кессье на 29-й минуте и пенальти, назначенному в пользу "матрасников" в компенсированное время.

В итоге "Атлетико" реализовал 11-метровый и добыл волевую победу над "Миланом" со счётом 2:1.

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