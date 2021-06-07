Чалханоглу близок к продлению контракта с "Миланом"

Фото: инстаграм Чалханоглу/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Николо Скира, Хакан Чалханоглу может продлить контракт с "Миланом", истекающий этим летом.

По информации источника, вместе с агентом Гордоном Стипичем турок склоняется к тому, чтобы принять предложение "россонери". Отмечается, что "Милан" предлагает 4 млн евро в год и бонусы.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб не намерен улучшать предложение.

В прошедшем сезоне Чалханоглу провел 33 игры в Серии А, забив 4 гола.

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