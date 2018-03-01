Чалханоглу: "Гаттузо изменил меня"

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Чалханоглу: "Гаттузо изменил меня"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу рассказал о том, как на него повлиял главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.

"Гаттузо изменил меня. Он очень много общался со мной, советовал мне избавиться от внутреннего давления. Он больше психолог, чем тренер" - цитирует 24-летнего турка Football Italia.

В этом сезоне Чалханоглу сыграл за "Милан" 32 матча, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.

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