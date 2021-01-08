Чалханоглу хочет зарабатывать в "Милане" вдвое больше, чем предлагает клуб

"Милан" не может договориться о продлении контракта с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, стороны далеки от компромисса по поводу размера зарплаты.

Турок хочет зарабатывать 7 миллионов евро в год, клуб предлагает 3,5 миллиона. Нынешний оклад 26-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона.

Напомним, что действующее соглашение Чалханоглу с "Миланом" истекает в июне. Интерес к хавбеку проявляют "Ювентус", "Интер", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

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