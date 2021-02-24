Чалханоглу и "Милан" близки к новому контракту

Теги хакан чалханоглумилан

Чалханоглу и "Милан" близки к новому контрактуХавбек "Милана" Хакан Чалханоглу в скором времени может поставить подпись под новым контрактом с клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, агент игрока встречался со спортивным директором команды Паоло Мальдини. На переговорах обсуждаются окончательные согласовать условия нового договора. Соглашение турка с "Миланом" планируется продлить до 2025 года.

Напомни, "россонери" предлагали полузащитнику зарплату в 4 миллиона евро в год, сам Чалханоглу хочет на один миллион евро больше.

В текущем сезоне хавбек выходил на поле в 28 матчах во всех турнирах. На его счету 6 мячей и 11 голевых передач.

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