Чалханоглу и "Милан" близки к новому контракту

Хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу в скором времени может поставить подпись под новым контрактом с клубом.

Как сообщает журналист Николо Скира, агент игрока встречался со спортивным директором команды Паоло Мальдини. На переговорах обсуждаются окончательные согласовать условия нового договора. Соглашение турка с "Миланом" планируется продлить до 2025 года.

All confirmed! Hakan #Calhanoglu’s agent (Gordon Stipic) arrived at Casa Milan to meet Paolo #Maldini. Talks ongoing to reach an agreement about Calha’s contract extension until 2025. #transfers #ACMilan https://t.co/LPh9Nzad0s