Чалханоглу может покинуть "Милан"

Будущее хавбека Хакана Чалханоглу в "Милане" находится под вопросом.

Как сообщает Calciomercato, руководство "россонери" разочаровалось в трансфере футболиста, который не входит в планы наставника команды Винченцо Монтеллы.

В текущем сезоне Чалханоглу сыграл 10 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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