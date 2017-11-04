Чалханоглу может покинуть "Милан"
Будущее хавбека Хакана Чалханоглу в "Милане" находится под вопросом.
Как сообщает Calciomercato, руководство "россонери" разочаровалось в трансфере футболиста, который не входит в планы наставника команды Винченцо Монтеллы.
В текущем сезоне Чалханоглу сыграл 10 матчей, забил один гол и отдал один ассист.
Читайте также: Монтелла близок к увольнению из "Милана". | http://soccernews.ru
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|30
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|Ювентус
|11
|28
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Торино
|12
|17
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Милан
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Кьево
|11
|15
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кротоне
|12
|12
|15
|Кальяри
|11
|9
|16
|СПАЛ
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|11
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