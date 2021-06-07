Чалханоглу может продолжить карьеру в "Арсенале"

Фото: инстаграм Чалханоглу/Автор неизвестен

Как сообщает Football Italia, полузащитник "Милана" и сборной Турции Хакан Чалханоглу интересен лондонскому "Арсеналу",

Напомним, что контракт игрока с "Миланом" истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом. Стороны не договорились о новом соглашении. Футболист хотел зарабатывать 4 миллиона евро в год + бонусы.

По информации источника, в борьбу за игрока вступил "Арсенал". Пока конкретное предложение ему сделал только "Аль-Духаиль". "Ювентус", "Барселона", "Ливерпуль" и "Челси" также проявляют к нему интерес, но конкретного предложения пока не было.

27-летний турок в прошедшем сезоне провел 43 матча за "Милан" во всех турнирах и забил девять мячей при 12 голевых передачах.

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