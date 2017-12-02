Чалханоглу может продолжить карьеру в Турции

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Чалханоглу может продолжить карьеру в Турции

"Милан" рассматривает вариант с продажей хавбека Хакана Чалханоглу.

Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересованы "Галатасарай" и "Фенербахче". "Милан" хочет выручить с трансфера 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Чалханоглу провел 19 игр, отметился двумя голами и 6 ассистами.

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