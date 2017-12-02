Чалханоглу может продолжить карьеру в Турции
"Милан" рассматривает вариант с продажей хавбека Хакана Чалханоглу.
Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересованы "Галатасарай" и "Фенербахче". "Милан" хочет выручить с трансфера 24 миллиона евро.
В текущем сезоне Чалханоглу провел 19 игр, отметился двумя голами и 6 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|37
|3
|Интер Милан
|14
|36
|4
|Рома
|14
|34
|5
|Лацио
|13
|29
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Милан
|15
|21
|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Аталанта
|15
|20
|11
|Торино
|15
|20
|12
|Фиорентина
|14
|18
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|15
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
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