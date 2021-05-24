Чалханоглу может продолжить карьеру в "Зените"

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Чалханоглу может продолжить карьеру в "Зените"Фото: инстаграм Чалханоглу/Автор неизвестен

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, "Зенит" работает над подписанием Хакана Чалханоглу.

"У турка заканчивается контракт с "Миланом", поэтому у "Зенита" есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за хавбека с другими европейскими клубами", – сообщает один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что интерес к хавбеку обусловлен тем, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак хочет видеть в клубе нового атакующего полузащитника.

В прошедшем сезоне Чалханоглу провел 33 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 9 голевых передач.

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