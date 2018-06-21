Чалханоглу может вернуться в Бундеслигу

Теги рб лейпцигмиланхакан чалханоглу

Чалханоглу может вернуться в БундеслигуПолузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу может вернуться в немецкую Бундеслигу, информирует CalcioMercato.

Так, по сведениям источника, в услугах 24-летнего хавбека "россонери" заинтересован "РБ Лейпциг". За турка "быки" будут готовы выложить этим летом 30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Чалханоглу забил 8 мячей и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за "Милан".

Напомним, с сезона 2019/2020 "РБ Лейпциг" возглавит Нагельсманн. | soccernews.ru

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