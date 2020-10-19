Чалханоглу начал переговоры с "Миланом" о новом контракте

Хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу ведет переговоры с миланским клубом о продлении контракта, об этом сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, клуб хочет продолжить выступать в составе "россонери". Соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года.

26-летний футболист хочет остаться в команде на долгий срок, но с условием увеличения оклада до 6 миллионов евро в год.

Чалханоглу перешел в "Милан" в 2017 года. За это время он сыграл за миланцев 135 матчей, забил 27 голов и отдал 39 результативных передач.

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