Чалханоглу не сыграет против "Наполи"

Хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу пропустит игру с "Наполи".

Как сообщает Football Italia, у футболиста выявлена небольшая травма, однако в матче с неаполитанцами "россонери" может рассчитывать на Джакомо Бонавентуру, который восстановился после повреждения колена.

Поединок между "Наполи" и "Миланом" пройдет завтра в 22:45.

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