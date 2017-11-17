Чалханоглу не сыграет против "Наполи"

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Чалханоглу не сыграет против "Наполи"

Хавбек "Милана" Хакан Чалханоглу пропустит игру с "Наполи".

Как сообщает Football Italia, у футболиста выявлена небольшая травма, однако в матче с неаполитанцами "россонери" может рассчитывать на Джакомо Бонавентуру, который восстановился после повреждения колена.

Поединок между "Наполи" и "Миланом" пройдет завтра в 22:45.

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Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

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