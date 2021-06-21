Чалханоглу о трансфере в "Интер": "Завтра будет подписан контракт"

Теги трансферыхакан чалханоглуинтер милан

Чалханоглу о трансфере в "Интер": "Завтра будет подписан контракт"Фото: инстаграм Чалханоглу/Автор неизвестен

Футболист сборной Турции Хакан Чалханоглу сказал, что следующим его клубом будет "Интер".

"Завтра я прилечу в Милан и подпишу контракт. Мы достигли договоренности с "Интером", – цитирует турецкого игрока TRT Sport.

Напомним, что футболист переходит в "Интер" на правах свободного агента из "Милана".

В прошедшем сезоне Чалханоглу провел 33 матча за "Милан" в Серии А, в которых сумел отметиться 4 забитыми голами и отдал 9 голевых передач.

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