Чалханоглу объяснил, почему перешел из "Милана" в "Интер"

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Чалханоглу объяснил, почему перешел из "Милана" в "Интер"

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

Полузащитник Хакан Чалханоглу прокомментировал свой переход из "Милана" в "Интер".

"Я очень счастлив, что стал игроком "Интера", который является большим клубом. Это серьезное испытание для меня. Мне нравится, что  у "Интера" большие амбиции. Я хочу выиграть что-то в Италии. Уверен, что получу место в основном составе, если буду много работать", - приводит слова Чалханоглу Inter TV.

27-летний Чалханоглу достался "Интеру" бесплатно, так как его контракт с "Миланом" истекал в конце июня. Хавбек подписал с "нерадзурри" контракт до лета 2024 года.

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