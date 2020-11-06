Чалханоглу огласил "Милану" свои требования по зарплате

Стало известно, сколько полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу хочет зарабатывать по новому контракту с клубом.

По информации журналиста Николо Скиры, турок требует поднять его зарплату до 5 миллионов евро за сезон. Сейчас его оклад составляет 3,5 миллиона.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года.

Если 26-летний Чалханоглу не сможет договориться с "Миланом" о продлении договора, то его может переманить "Манчестер Юнайтед".

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