Чалханоглу отказал катарскому клубу ради "Милана"

Фото инстаграм Хакана Чалханоглу

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу имел предложение из Катара, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, "Аль-Духайль" предлагал турецкому хавбеку контракт с выгодными финансовыми условиями.

На Ближнем Востоке 27-летний футболист мог бы зарабатывать 8 миллионов евро в год без учёта бонусов.

В итоге Чалханоглу решил остаться в "Милане", который готов платить ему 4 миллиона за сезон + бонусы.

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