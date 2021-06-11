Чалханоглу отказал катарскому клубу ради "Милана"

Теги миланхакан чалханоглу

Чалханоглу отказал катарскому клубу ради "Милана"

Фото инстаграм Хакана Чалханоглу

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу имел предложение из Катара, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, "Аль-Духайль" предлагал турецкому хавбеку контракт с выгодными финансовыми условиями.

На Ближнем Востоке 27-летний футболист мог бы зарабатывать 8 миллионов евро в год без учёта бонусов.

В итоге Чалханоглу решил остаться в "Милане", который готов платить ему 4 миллиона за сезон + бонусы.

Не пропустите: "Динамо" очень близко к подписанию футболиста "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" получили официальный футбольный статус

Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" получили официальный футбольный статус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов