Чалханоглу перейдет в "Интер"

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Чалханоглу перейдет в "Интер"Фото: инстаграм Чалханоглу/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист "Милана" и сборной Турции Хакан Чалханоглу продолжит карьеру в "Интере".

По информации источника, игрок подпишет 3-летний контракт с окладом 5 миллионов евро в год.

Отмечается, что турецкий полузащитник завтра пройдет медосмотр в Милане. 

В прошедшем сезоне Хакан Чалханоглу провел 33 матча в Серии А, в которых сумел забить 4 гола и отдал 9 голевых передач.

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