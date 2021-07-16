Чалханоглу прокомментировал свой переход из "Милана" в "Интер"

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Чалханоглу прокомментировал свой переход из "Милана" в "Интер"Фото: инстаграм "Интера"/Автор неизвестен

Хавбек сборной Турции Хакан Чалханоглу поделился мыслями после своего перехода из "Милана" в "Интер".

"Выбрать "Интер" было легко. Все произошло быстро благодаря директору Аузилио и тренеру Индзаги.

Я восхищался такими игроками, как Дзанетти, Роналдо, Адриано, Это′О, Снейдер.

Я выбрал себе 20-й номер потому, что я ранее играл с десяткой на спине, и 10+10=20. Этот номер я и буду использовать.

Я уже сдружился с Раду, Коларовым, Наингголаном, Сенси – да почти со всеми. Мне нравится отдавать голевые передачи, помогать партнерам – приятное дело. В этом сезоне постараюсь отдать много голевых пасов Лукаку и Лаутаро", – заявил турок.

В прошедшем сезоне Чалханоглу сыграл 33 матча за "Милан" в Серии А, в которых забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.

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