Чалханоглу рассказал, почему он перешел из "Милана" в "Интер"
Фото: инстаграм Хакана Чалханоглу/Автор неизвестен
Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу рассказал, почему он принял решение перейти из "Милана" в "Интер".
"У меня заканчивался контракт с "Миланом". Я провел в этом клубе четыре года и уважаю в нем всех. Но мне был нужен новый вызов, поэтому мы с семьей приняли решение об уходе. Я рад, что перешел в "Интер". Это великий клуб, который играет в Лиге чемпионов. Я благодарен "Милану", у меня был хороший период в клубе. Индзаги очень хотел видеть меня в "Интере". Он несколько раз звонил мне во время Евро-2020.
Мы хотим выиграть чемпионат и успешно выступить в Лиге чемпионов. Но сначала нужно обыграть "Шахтер". Также мы хотим завоевать Кубок Италии. Мы хотим выиграть все", - приводит слова Чалханоглу Calciomercato.
Напомним, что 27-летний Чалханоглу перешел в "Интер" в летнее трансферное окно на правах свободного агента, и подписал контракт с клубом до лета 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "нерадзурри" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17