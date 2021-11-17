Чалханоглу рассказал, почему он перешел из "Милана" в "Интер"

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Чалханоглу рассказал, почему он перешел из "Милана" в "Интер"

Фото: инстаграм Хакана Чалханоглу/Автор неизвестен

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу рассказал, почему он принял решение перейти из "Милана" в "Интер".

"У меня заканчивался контракт с "Миланом". Я провел в этом клубе четыре года и уважаю в нем всех. Но мне был нужен новый вызов, поэтому мы с семьей приняли решение об уходе. Я рад, что перешел в "Интер". Это великий клуб, который играет в Лиге чемпионов. Я благодарен "Милану", у меня был хороший период в клубе. Индзаги очень хотел видеть меня в "Интере". Он несколько раз звонил мне во время Евро-2020.

Мы хотим выиграть чемпионат и успешно выступить в Лиге чемпионов. Но сначала нужно обыграть "Шахтер". Также мы хотим завоевать Кубок Италии. Мы хотим выиграть все", - приводит слова Чалханоглу Calciomercato.

Напомним, что 27-летний Чалханоглу перешел в "Интер" в летнее трансферное окно на правах свободного агента, и подписал контракт с клубом до лета 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за "нерадзурри" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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