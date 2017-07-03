Чалханоглу: "Спасибо всем за то, что предоставили мне шанс сыграть на "Сан-Сиро"

Теги миланхакан чалханоглу

Чалханоглу: "Спасибо всем за то, что предоставили мне шанс сыграть на "Сан-Сиро"

Хавбек Хакан Чалханоглу прокомментировал свой переход в "Милан".

"Я хотел бы поблагодарить клуб за то, что этот трансфер состоялся. Приятно понимать, что мне доверяют. Я хочу отплатить за это. Последние четыре месяца дались мне тяжело из-за дисквалификации, но я очень рад быть здесь, в Милане. Хочу показать всё, на что способен.

Спасибо всем за то, что предоставили мне шанс сыграть на "Сан-Сиро". Буду стараться изо всех сил. "Милан" - отличный клуб, обладающий огромной историей. Хочу помочь "Милану" вернуться на вершину" - приводит слова Чалханоглу официальный сайт клуба.

Читайте также: "Милан" объявил о трансфере Чалханоглу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Лучшие фото со свадьбы Месси

Лучшие фото со свадьбы Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов