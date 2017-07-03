Чалханоглу: "Спасибо всем за то, что предоставили мне шанс сыграть на "Сан-Сиро"

Хавбек Хакан Чалханоглу прокомментировал свой переход в "Милан".

"Я хотел бы поблагодарить клуб за то, что этот трансфер состоялся. Приятно понимать, что мне доверяют. Я хочу отплатить за это. Последние четыре месяца дались мне тяжело из-за дисквалификации, но я очень рад быть здесь, в Милане. Хочу показать всё, на что способен.

Спасибо всем за то, что предоставили мне шанс сыграть на "Сан-Сиро". Буду стараться изо всех сил. "Милан" - отличный клуб, обладающий огромной историей. Хочу помочь "Милану" вернуться на вершину" - приводит слова Чалханоглу официальный сайт клуба.

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