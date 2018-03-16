Чалханоглу: "Судья Эрикссон это лучший игрок матча "Арсенал" - "Милан"



Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу раскритиковал работу арбитра Йонаса Эрикссона в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Арсенала" (1:3).

"Мы хорошо играли в этом матче, хотя это было нелегко. Но мы пропустили совершенно нелепый гол, недопустимый для такого уровня. Родригес не нарушал правила, но судья все равно назначил пенальти. Это решение повлияло на матч. Мы боролись до конца, но таков футбол. Лучший игрок матча - арбитр Эриксон. Никогда его не забуду", - цитирует Чалханоглу Football Italia.

Напомним, что Эриксон назначил необоснованный пенальти в ворота итальянского клуба при счете 1:0 в его пользу.

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