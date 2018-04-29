Чалханоглу восстановился после травмы колена

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Чалханоглу восстановился после травмы колена

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу вернулся в строй, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий хавбек восстановился после травмы колена и сможет сыграть в ближайшем матче против "Болоньи".

В этом сезоне 24-летний Чалханоглу провёл за "Милан" 40 игр, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

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