Чалханоглу высказался о своем будущем

Фото: инстаграм Чалханоглу/Автор неизвестен

Полузащитник "Милана" и сборной Турции Хакан Чалханоглу, которым интересуется "Зенит", высказался о своем будущем.

"Милан" – особенная команда для меня. Мы вернулись в Лигу чемпионов спустя много лет, это отличный результат для команды.

Мое будущее? Я пока не решил. И сейчас я не хочу говорить об этом. Я хочу сосредоточиться на Евро", – заявил Чалханоглу.

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