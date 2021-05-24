Чалханоглу высказался о своем будущем

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Чалханоглу высказался о своем будущемФото: инстаграм Чалханоглу/Автор неизвестен

Полузащитник "Милана" и сборной Турции Хакан Чалханоглу, которым интересуется "Зенит", высказался о своем будущем.

"Милан" – особенная команда для меня. Мы вернулись в Лигу чемпионов спустя много лет, это отличный результат для команды. 

Мое будущее? Я пока не решил. И сейчас я не хочу говорить об этом. Я хочу сосредоточиться на Евро", – заявил Чалханоглу.

Также не пропустите: Чалханоглу может продолжить карьеру в "Зените". | http://soccernews.ru
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