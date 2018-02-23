Чалханоглу зимой мог покинуть "Милан"

Теги миланхакан чалханоглу

Чалханоглу зимой мог покинуть "Милан"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу этой зимой мог покинуть итальянский клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 24-летнего футболиста хотел купить неназванный клуб из Турции, однако "россонери" ответили отказом.

В этом сезоне Чалханоглу сыграл за "Милан" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Мирабелли: "Я верю, что Гаттузо будет работать в "Милане" еще долгие годы". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Лацио 25 49
5 Интер Милан 25 48
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кьево 25 25
15 Кальяри 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 25 16
20 Беневенто 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов