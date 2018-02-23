Чалханоглу зимой мог покинуть "Милан"

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу этой зимой мог покинуть итальянский клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, 24-летнего футболиста хотел купить неназванный клуб из Турции, однако "россонери" ответили отказом.

В этом сезоне Чалханоглу сыграл за "Милан" 30 матчей, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Мирабелли: "Я верю, что Гаттузо будет работать в "Милане" еще долгие годы". | http://soccernews.ru