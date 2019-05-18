Чалов: "Ахмат" - команда с характером, игроки никогда не уберут ногу"

Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, чего ждет от матча 29-го тура с "Ахматом".

"В целом об "Ахмате" скажу, что это команда с характером, игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но всё-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счёт", - сказал Чалов.

Матч ЦСКА - "Ахмат" состоится сегодня, 18 мая. Начало - в 16:30 (мск).

ЦСКА располагается на 5 месте в турнирной таблице, "Ахмат" занимает 7 позицию.

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