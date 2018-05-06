Чалов: "Арсенал" идет по сезону очень хорошо, так что легко ЦСКА точно не будет"

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Чалов: "Арсенал" идет по сезону очень хорошо, так что легко ЦСКА точно не будет"Форвард московского ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча своей команды против тульского "Арсенала" в рамках 29-го тура РФПЛ.

"Арсенал" идет по сезону очень хорошо, я так понимаю, Миодраг Божович поставил команде правильную игру, которая у нее получается. Об этом говорит, в частности, результативная ничья с "Зенитом" - 3:3. В команде появился форвард Артем Дзюба, который очень хорошо цепляется за мячи. Так что легко нам точно не будет, но мы обязаны побеждать", - цитирует 20-летнего нападающего армейцев официальный сайт его клуба.

Напомним, свое мнение по предстоящему матчу против "Арсенала" высказал Головин. | soccernews.ru

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