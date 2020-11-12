Чалов, Черышев и Фомин - в старте сборной России на матч с Молдовой
Тренерские штабы сборной России и Молдовы огласили стартовые составы на товарищеский матч.
Молдова: Намашко, Жардан, Еупряну, Армаш, Платика, Чеботару, Ионицэ, Рацэ, Каймаков, Рябчук, Николаеску.
Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Фомин, Алексей Миранчук, Ионов, Чалов, Черышев.
Встреча состоится сегодня, 12 ноября, в 20:00 мск.
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