Чалов, Черышев и Фомин - в старте сборной России на матч с Молдовой

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Чалов, Черышев и Фомин - в старте сборной России на матч с Молдовой

Тренерские штабы сборной России и Молдовы огласили стартовые составы на товарищеский матч.

Молдова: Намашко, Жардан, Еупряну, Армаш, Платика, Чеботару, Ионицэ, Рацэ, Каймаков, Рябчук, Николаеску.

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Фомин, Алексей Миранчук, Ионов, Чалов, Черышев.

Встреча состоится сегодня, 12 ноября, в 20:00 мск.

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