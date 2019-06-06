Чалов четыре раза за сезон был признан футболистом месяца в ЦСКА
Фанаты выбрали форварда Федора Чалова лучшим футболистом ЦСКА по итогам мая.
За 21-летнего игрока проголосовало 53% опрошенных и он обошел в голосовании Марио Фернандеса и Ивана Облякова.
В мае на счету Чалова три забитых мяча в четырех играх. Напомним, что он стал лучшим бомбардиром РПЛ в минувшем сезоне.
Это уже четвертый раз, когда Чалов был признан футболистом месяца в ЦСКА. До этого его выбирали лучшим в июле/августе, декабре и марте.
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|2
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|Краснодар
|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
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|5
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|30
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|6
|Арсенал Тула
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|Оренбург
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|30
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|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
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|38
|11
|Рубин
|30
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|12
|Динамо Москва
|30
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|28
|14
|Уфа
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|Анжи
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|21
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