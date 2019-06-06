Чалов четыре раза за сезон был признан футболистом месяца в ЦСКА

Фанаты выбрали форварда Федора Чалова лучшим футболистом ЦСКА по итогам мая.

За 21-летнего игрока проголосовало 53% опрошенных и он обошел в голосовании Марио Фернандеса и Ивана Облякова.

В мае на счету Чалова три забитых мяча в четырех играх. Напомним, что он стал лучшим бомбардиром РПЛ в минувшем сезоне.

Это уже четвертый раз, когда Чалов был признан футболистом месяца в ЦСКА. До этого его выбирали лучшим в июле/августе, декабре и марте.

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