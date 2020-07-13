Чалов: "Думаю, приз лучшему игроку матча с "Рубином" получил по блату"

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Чалов: "Думаю, приз лучшему игроку матча с "Рубином" получил по блату"

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался по поводу ничейного матча с "Рубином" (1:1). По итогам этой встречи футболист стал лучшим игроком.

"Матч был достаточно непростой, мы владели преимуществом, забили гол. Потом расслабились, отдали инициативу и получили ответный мяч.

Заслуженная ли награда лучшему игроку матча? Думаю, я получил приз по блату (улыбается). В прошлый раз, когда играли с "Рубином", он тоже был экспертом в студии и дал мне эту награду. Их у меня всего две, спасибо Олегу Дмитриевичу (смеется)", - цитирует Чалова пресс-служба клуба.

Отметим, футболист забил единственный гол в составе "армейцев" в этой встрече. 

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Рубин" занимает 9-ю позицию.

Не пропустите: ЦСКА упустил победу над "Рубином". | http://soccernews.ru
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