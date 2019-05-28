Чалов: "Хочу поиграть в Европе, это мечта"



Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что он мечтает перебраться в один из европейских клубов.

"Зависти к Головину нет. Правда. Хочу поиграть в Европе, это мечта. Но зависти нет. Наоборот, хорошо, что Саша уехал. Есть у кого спросить совета.

Я бы мог представить себе всю карьеру в ЦСКА. Но есть амбиции. Хочется почувствовать вкус европейского футбола. Судя по рассказам Саши, там даже команды, которые идут ниже, очень высокого уровня. Хотя во Франции сейчас не очень много команд, которые идут ниже "Монако", – приводят слова Чалова российские СМИ.

В минувшем сезоне 21-летний Чалов провел за ЦСКА 37 матчей, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2022 года.

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