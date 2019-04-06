Чалов и Дивеев - в старте ЦСКА на матч со "Спартаком"

Стало известно, кто в составе ЦСКА выйдет в старте на матч 22-го тура чемпионата России против "Спартака".

С первых минут встречу начнет форвард Федор Чалов и защитник Игорь Дивеев.

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников - Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Влашич - Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Бийол, , Тикнизян.

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