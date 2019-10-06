Чалов и Магнуссон - в старте ЦСКА на матч с "Ростовом"

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Чалов и Магнуссон - в старте ЦСКА на матч с "Ростовом"

Тренерские штабы ЦСКА и "Ростова" огласили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Гогуа, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Магнуссон, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

Матч ЦСКА - "Ростов" состоится сегодня, 6 октября, на стадионе "ВЭБ Арена". Начало - в 16:30 (мск).

А еще: ЦСКА и "Ростов" определились с формами на матч 12-го тура РПЛ| http://soccernews.ru
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