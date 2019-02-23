Чалов и Нисимура помогли ЦСКА переиграть "Уфу" в товарищеском матче

ЦСКА переиграл "Уфу" в товарищеском матче .Голами в составе красно-синих отметились форварды Федор Чалов и Такума Нисимура, у "горожан" отличился нападающий Вячеслав Кротов.

"ЦСКА" - "Уфа" - 2:1 (1:0).

Голы: Чалов, 21 - 1:0, Кротов, 87 - 1:1, Нисимура, 88 - 2:1.

"ЦСКА": Акинфеев, Мариу Фернандес (Тикнизян, 86), Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Ахметов (Бийол, 79), Бистрович, Обляков, Влашич (Ефремов, 79), Чалов (Н’Диайе, 86), Сигурдссон (Нисимура, 46).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Йокич, Карп, Пауревич (Безденежных, 65), Тилль, Игбун (Кротов, 79), Сысуев (Вомбергар, 69).

ЦСКА располагается на 3 месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков. "Уфа" с 16 баллами располагается на 14-й строчке.

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