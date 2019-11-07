Чалов и Обляков в старте ЦСКА на матч с "Ференцварошем"
Тренерские штабы ЦСКА и "Ферецвароша" огласили стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Чивич, Игнатенко, Харатин, Зубков, Шкварка, Нгуев, Боли.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Сантос, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Щенников.
Матч состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе "Гроупама Арена". Начало - в 23:00 (мск).
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