Чалов и Обляков в старте ЦСКА на матч с "Ференцварошем"

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Чалов и Обляков в старте ЦСКА на матч с "Ференцварошем"

Тренерские штабы ЦСКА и "Ферецвароша" огласили стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Блажич, Ботка, Чивич, Игнатенко, Харатин, Зубков, Шкварка, Нгуев, Боли.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Сантос, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Щенников.

Матч состоится сегодня, 7 ноября, на стадионе "Гроупама Арена". Начало - в 23:00 (мск).

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