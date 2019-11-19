Чалов и Сулейманов помогли молодежной сборной России обыграть Сербию

Молодежная сборная России обыграла Сербию в матче квалификации Евро-2021.

В составе победителей голами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов.

Сербия U-21 - Россия U-21 - 0:2 (0:2)

Голы: Чалов 8 - 0:1, Сулейманов 44 - 0:2

Молодежная сборная России лидирует в группе 5, набрав 14 очков. У сербов 4 место и 7 баллов.

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