Чалов и Сулейманов помогли молодежной сборной России обыграть Сербию
Молодежная сборная России обыграла Сербию в матче квалификации Евро-2021.
В составе победителей голами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов.
Сербия U-21 - Россия U-21 - 0:2 (0:2)
Голы: Чалов 8 - 0:1, Сулейманов 44 - 0:2
Молодежная сборная России лидирует в группе 5, набрав 14 очков. У сербов 4 место и 7 баллов.
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