Чалов и Сулейманов помогли молодежной сборной России обыграть Сербию

Теги россиясербия

Чалов и Сулейманов помогли молодежной сборной России обыграть Сербию

Молодежная сборная России обыграла Сербию в матче квалификации Евро-2021.

В составе победителей голами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов

Сербия U-21 - Россия U-21 - 0:2 (0:2)

Голы: Чалов 8 - 0:1, Сулейманов 44 - 0:2

Молодежная сборная России лидирует в группе 5, набрав 14 очков. У сербов 4 место и 7 баллов.

Не пропустите: Хорватия обыграла Грузию, Черногория переиграла Белоруссию, а Саудовская Аравия и Парагвай не выявили победителя в товарищеских матчах| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре

Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов