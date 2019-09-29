Чалов и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Уралом"

Тренерские штабы ЦСКА и "Урала" огласили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.

"Урал": Баклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров, Емельянов, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Годзюр, Мамин, Насыров, Ароян, Фидлер, Бавин, Бикфалви, Кухарчук, Погребняк.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон Шарлия, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Елеев, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Бийол, Лукас Сантос, Нисимура.

Матч состоится сегодня и начнется - в 11:30 (мск).

ЦСКА с 22 баллами занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, в случае победы "армейцев" в сегодняшнем матче команда станет лидером чемпионата. "Урал" с 14 очками занимает 6 позицию.

А еще: Экс-игрок ЦСКА предложил бесплатные услуги "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru