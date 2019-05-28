Чалов: "Интерес со стороны "Барселоны"? Это смешно"
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал слухи о том, что им интересуется "Барселона". Об этом пишет "Чемпионат".
"Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал. Самая-самая мутная история - про "Барселону". Как отреагировал? Это смешно", - сказал Чалов.
Напомним, по итогам этого сезона игрок стал лучшим бомбардиром.
Ранее сообщалось о том, что россиянином интересуются клубы Англии.
В минувшем сезоне Чалов провел за ЦСКА 37 матчей, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32