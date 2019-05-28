Чалов: "Интерес со стороны "Барселоны"? Это смешно"

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Чалов: "Интерес со стороны "Барселоны"? Это смешно"

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал слухи о том, что им интересуется "Барселона". Об этом пишет "Чемпионат".

"Какие-то слухи ходили, вроде агенты писали. Но это всегда мутные истории. Ничего конкретного я не слышал. Самая-самая мутная история - про "Барселону". Как отреагировал? Это смешно", - сказал Чалов.

Напомним, по итогам этого сезона игрок стал лучшим бомбардиром.

Ранее сообщалось о том, что россиянином интересуются клубы Англии.

В минувшем сезоне Чалов провел за ЦСКА 37 матчей, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. Его контракт с московским клубом действителен до лета 2022 года.

Не пропустите: Чалов назвал самый яркий и самый неудачный момент сезона. | http://soccernews.ru
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