Чалов: "Казахстан удобный для России соперник"

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Чалов: "Казахстан удобный для России соперник"

Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал победный матч с Казахстаном (4:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает твиттер национальной команды.

"Очень рады, что выиграли, но лично очень хотелось забить. Чуть-чуть не получилось, но ничего, возможности еще будут. В каком моменте я мог забить? Были полумоменты, где не получилось обработать мяч, возможно, в моменте с Игнатьевым, но я принял решение отдать пас. В целом, Казахстан удобный для России соперник. В начале они хорошо играли и до первого гола было немного тревожно. После забитого мяча появилась уверенность, поэтому довели игру до победы. Три очка в двух матчах? Конечно, с Бельгией хотелось бы лучше сыграть, но все по делу", - сказал Чалов.

Напомним, в этом году 20-летний нападающий ЦСКА был впервые вызван в сборную России.

Матчи третьего тура отбора Евро-2020 сборная России проведет в июне. Соперниками национальной команды станут Сан-Марино и Кипр.

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