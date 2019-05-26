Чалов - лучший бомбардир чемпионата России-2018/19

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил дубль в матче 30-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (6:0).

Благодаря этому форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне, забив 15 голов.

Вторым стал иранский нападающий "Зенит" Сердар Азмун, который отличился 13 раз. Третье место занял шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон (12).

Всего 21-летний Чалов в нынешнем сезоне провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с армейским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Экс-хавбек ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru